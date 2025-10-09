محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى كرموز

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، السيطرة التامة على الحريق الذي نشب اليوم داخل مبنى أحد المستشفيات بمنطقة كرموز، بنطاق حي غرب، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، والدفع بعدد ٩ سيارات إطفاء و١٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.

وجاري تحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحريق داخل المستشفى بمعرفة الأجهزة المختصة بالحماية المدنية، للوقوف على ملابساته الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وتم اتخاذ اللازم عاجلا بتواجد الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وقيادات المحافظة، وجرى إخلاء جميع الحالات بنسبة ١٠٠%.

كما أكد المحافظ أنه تم نقل جميع المرضى إلى مستشفيات بديلة لضمان استمرار تلقيهم الرعاية الطبية، وتم نقل 8 حالات جمال عبد الناصر و7 حالات كرموز العمال و2 حالة مستشفى فاطمة الزهراء وعدد 2 حالة، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة.

وأضاف المحافظ أن الجهات المختصة بدأت في إجراء المعاينات الفنية اللازمة لحصر حجم التلفيات واستكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحريق بدقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث.

