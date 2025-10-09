خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973

هنأ اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، كاشفًا عن ذكرياته الشخصية في اللحظات الحاسمة التي سبقت العبور والساعات الأولى من الحرب.

فرحة وذهول قبل بدء الحرب

وقال اللواء فرج: "كانت فرحة لا تُوصف، لكن لم نكن نصدق تمامًا، لأنها كانت المرة الثالثة التي نُعلن فيها عن نية الهجوم ثم يؤجلها الرئيس السادات في اللحظة الأخيرة".

وأوضح أن غرفة العمليات كانت مجهزة بالكامل قبل أيام من الهجوم، مع تأمين الاتصالات مع الجيش الثاني والثالث والبحرية والدفاع الجوي والقوات السورية، مضيفًا: "في صباح يوم الهجوم، رفعنا خرائط المشروع التجريبي ووضعنا خرائط الخطة 'جرانيت المعدلة' للهجوم الفعلي".

ذكريات الحرب الشخصية

وأشار اللواء سمير فرج، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم" بقناة “الشمس” إلى أنه قضى ست سنوات في حرب الاستنزاف على قناة السويس، على بعد 200 متر فقط من العدو الإسرائيلي، حيث كان يرى العلم الإسرائيلي يوميًا، معبّرًا عن شعوره بالضيق والغضب، وقال:"حين بدأت الحرب فعلًا، شعرنا بفرحة لا تقدر بثمن".

لحظة التأكد من بدء الحرب

وأضاف:"لم نتأكد من أن الحرب بدأت إلا الساعة الثانية ظهرًا بالضبط، حين نظرنا إلى الشاشة أمامنا فوجدنا الـ 220 طائرة تعبر قناة السويس لتنفيذ الضربة الجوية، ساعتها قلنا: 'خلاص الحرب بدأت".

الساعات الأولى والعبور التاريخي

واختتم اللواء فرج حديثه عن الساعات الأولى قائلًا:"بدأت موجات العبور الـ12 بالقوارب، وكنت مسؤولًا عن تلقي التقارير والتأكد من سقوط النقاط وتحصينها، والتصدي للهجمات المضادة للعدو.

وكانت أحلى لحظات العمر عندما رأينا قواتنا تنفذ أغلى قرار وأغلى مهمة وهو اقتحام خط بارليف وتحرير سيناء".

