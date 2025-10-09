بعد إعلان التوصل لاتفاق لوقف الحرب، إسرائيل وحماس تستعدان لتنفيذ اتفاق غزة

تستعد إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مفاوضات مكثفة استمرت ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، برعاية مصرية وقطرية وتركية، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، في خطوة توصف بأنها الأهم منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ويأتي لك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وكتب ترامب في منصة عبر منصته (تروث سوشيال) قائلا "هذا يعني أن جميع الرهائن سيتم الإفراج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم في شرم الشيخ في وقت لاحق اليوم، على أن يبدأ سريانه فور مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماعها المقرر اليوم.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ انسحابا تدريجيا من أجزاء من قطاع غزة خلال 24 ساعة من التوقيع، مع إبقاء قواته متمركزة مؤقتا في نحو 53 بالمائة من أراضي القطاع، إلى حين استكمال عملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح آخر محتجز إسرائيلي.

وبحسب الإذاعة، ينص الاتفاق على أن تفرج حركة حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ((شينخوا)) إن حركة حماس سلّمت الوسطاء قوائم الأسرى الذين سيفرج عنهم "وفق المعايير المتفق عليها"، بانتظار المصادقة النهائية من الجانبين.

وقال رئيس مكتب "الشهداء والأسرى" في حماس زاهر جبارين، في بيان إن حماس "سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق، ونحن في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدا لإعلانها... فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة".

وأكد جبارين "أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات الحركة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينعم آخر أسير فلسطيني بالحرية".

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء ستبدأ الأحد، بينما سيتم تسليم جثامين القتلى يوم الإثنين، على أن تسلم بقية الرفات خلال الأسبوع التالي.

في هذه الأثناء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه يستعد لإعادة الانتشار في قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم إنه "بدأ بالاستعدادات العملياتية تمهيدًا لتنفيذ الاتفاق، ويجري في هذا الإطار تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة ملائمة في الفترة القريبة".

وقبيل ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس أنه أصدر تعليماته لقواته بالاستعداد لتنفيذ مراحل الاتفاق.

وقال الجيش في بيان إن رئيس الأركان إيال زامير، أمر بـ"الانتشار الدفاعي في المناطق المتاخمة للقطاع تحسبا لأي طارئ خلال التنفيذ".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ثلاث فرق عسكرية بدأت انسحابا تدريجيا من مدينة غزة منذ الليلة الماضية، تمهيدا لإعادة انتشار أوسع في محيط خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطرفين قدما تنازلات متبادلة خلال الساعات الأخيرة من المفاوضات، مشيرة إلى أن حماس حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة وقطر وتركيا ومصر بأن وقف إطلاق النار سيبقى ساريا ما دام الطرفان ملتزمين ببنود الاتفاق، الذي يُعد جزءا من "خطة ترامب" الجديدة لإنهاء الحرب في غزة.

وتنص الخطة على حظر أي أعمال عدائية متبادلة، وإنشاء آلية رقابة ميدانية بإشراف الأطراف الوسيطة لضمان تنفيذ الاتفاق ومتابعته ميدانيا.

وقال مصدر فلسطيني مشارك في مفاوضات شرم الشيخ لـ((شينخوا)) إن "الجلسات الأخيرة أنهت جميع النقاط العالقة بعد مداولات مطولة حول خرائط الانسحاب الإسرائيلي وضمانات تبادل الأسرى وآلية إدخال المساعدات الإنسانية".

وأكد المصدر أن الاتفاق يشمل فتح خمسة معابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بمعدل يتراوح بين 400 و600 شاحنة يوميا خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار.

وقال مصدر في حماس "إن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إدخال المواد الغذائية والطبية عبر المعابر المتفق عليها، وهو ما يشكل مؤشرا إنسانيا مهما على بدء مرحلة الاستقرار".

وأضاف أن معبر رفح سيُفتح في الاتجاهين خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح بدخول المساعدات وخروج الحالات الإنسانية والجرحى إلى المستشفيات المصرية.

جدول التنفيذ وزيارة مرتقبة لترامب

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية نقلا عن مصادر ومسؤولين شاركوا في مفاوضات شرم الشيخ، أن الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق سيبدأ اليوم بمصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه وبدء سريان وقف إطلاق النار، على أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه إلى الخطوط الخلفية يوم الجمعة.

وسيُستأنف تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى وتسليم الجثامين يوم الأحد، ثم تُستكمل العملية الاثنين بالتوازي مع دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسّع إلى القطاع، وفق المصادر.

ورجحت المصادر أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل الأحد لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

