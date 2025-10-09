الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: انطلاق اجتماع الكابنيت لبحث اتفاق غزة

اجتماع الكابنيت أرشيفية،
اجتماع الكابنيت أرشيفية، فيتو

 أفادت وسائل إعلام عبرية، ببدء جلسة المجلس الوزاري المصغر المخصصة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

بدورها، أفادت قناة العربية الحدث بأن وفد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غادر مدينة شرم الشيخ عائدًا إلى تل أبيب، للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) المقرر عقده مساء اليوم.

 

تزامن مع مناقشة المرحلة الأولى من اتفاق غزة

 وأوضحت أن عودة الوفد تأتي بالتزامن مع مناقشة الكابينيت تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم توقيع مسودته النهائية في القاهرة، والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.

 

تقييم لمحادثات شرم الشيخ ومتابعة التنفيذ

 وأضافت أن الوفد الأمني سيقدم تقريرًا مفصلًا حول نتائج المحادثات في شرم الشيخ، والتقدم الذي أُحرز بشأن الترتيبات الميدانية والإنسانية، في ظل الاستعداد لبدء سريان الهدنة خلال الساعات المقبلة.

غزة المجلس الوزاري المصغر الشاباك شرم الشيخ الكابينيت

