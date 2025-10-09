إعلام عبري: انطلاق اجتماع الكابنيت لبحث اتفاق غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، ببدء جلسة المجلس الوزاري المصغر المخصصة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

بدورها، أفادت قناة العربية الحدث بأن وفد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غادر مدينة شرم الشيخ عائدًا إلى تل أبيب، للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) المقرر عقده مساء اليوم.

تزامن مع مناقشة المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وأوضحت أن عودة الوفد تأتي بالتزامن مع مناقشة الكابينيت تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم توقيع مسودته النهائية في القاهرة، والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.

تقييم لمحادثات شرم الشيخ ومتابعة التنفيذ

وأضافت أن الوفد الأمني سيقدم تقريرًا مفصلًا حول نتائج المحادثات في شرم الشيخ، والتقدم الذي أُحرز بشأن الترتيبات الميدانية والإنسانية، في ظل الاستعداد لبدء سريان الهدنة خلال الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.