ملاك بيت الوطن بالقاهرة الجديدة يشكون من نقص الخدمات والمرافق

ناشد عدد من ملاك مشروع بيت الوطن بالحي الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وزارة الإسكان بالوفاء بالتزاماتها تجاههم، مشيرين إلى أن المشروع كان أول قطعة أرض طرحت للعاملين في الخارج عام 2012، وتم تسليم الأراضي عام 2017، ما يعني مرور 8 سنوات منذ الاستلام وحتى الآن دون تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع.

وأضاف الملاك في رسالة إلى "فيتو" أن نسبة الإعمار في الحي تُعد من أعلى النسب بين أحياء مشروع بيت الوطن الثمانية، حيث تجاوزت 75%. وأوضحوا أن عددًا كبيرًا من الملاك أتموا إجراءات المطابقة، في حين يعرب آخرون عن تخوفهم من إتمامها بسبب العجز الواضح في المرافق، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي والطرق. كما أبدوا قلقهم من احتمال تعرضهم للسرقة نتيجة لعدم توفر الأمن وانعدام إنارة الشوارع. ومع ذلك، فقد خاطر عدد من الملاك بالسكن في الحي بالفعل، بينما أتم آخرون التشطيبات وجاهزون للسكن، لكن نقص المرافق والتخوفات الأمنية تمنعهم من الانتقال.



وتابعوا أن هذا التقصير يضر بمصلحة الوطن، إذ إن الذين اشتروا أراضي مشروع بيت الوطن وواجهوا كل هذه الصعوبات في استلام حقوقهم، سينصحون من حولهم بعدم المجازفة بالشراء في مثل هذه المشاريع مستقبلًا.

وطالب الملاك بسرعة توصيل الكهرباء الدائمة لمن أتموا إجراءات المطابقة ولديهم طلبات بذلك، بالإضافة إلى إنارة الطرق واستمرار صيانتها لضمان الأمن في الحي. كما دعوا إلى إنشاء منظومة صرف صحي فعالة أو الإعلان عن جاهزيتها، والتأكد من عدم وجود أي عوائق تمنع الملاك من السكن بالحي، إلى جانب رصف الطرق الداخلية.

كما شددوا على ضرورة توفير نقطة شرطة صغيرة أو نقطة ارتكاز مؤقتة لضمان الأمن والأمان، خاصة في ظل تكرار وقوع حالات سرقة داخل الحي.

