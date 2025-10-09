مسؤولو الإسكان يتفقدون تنفيذ مشروعات العبور الجديدة 

تفقد عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، أعمال المرافق ومعدلات الإنجاز بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المهندس هيثم أبو حماد، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمناطق الأراضي المُضافة (التقنين)، حيث تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال شبكات المياه والصرف والفرمة بعدد من المناطق.

عقب ذلك، اصطحب المهندس محمود مراد، المهندس هيثم حمادي في جولة ميدانية موسعة شملت مواقع العمل بمنطقة القادسية بالمجاورتين (2، 3)، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ.

كما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق بالحي السادس عشر الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، وذلك للوقوف على نسب إنجاز مشروعات المياه والصرف والفرمة، ومتابعة جهود الشركات المنفذة في استكمال الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات مستدامة تليق بالمواطن المصري وتواكب خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

