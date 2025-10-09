الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية تتجاوز الـ 140 متقدما

المتقدمون للترشح
المتقدمون للترشح لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إقبالا كبيرا لليوم الثاني على التوالي بمجمع محاكم المنصورة بالدقهلية. 

 

وأعلن المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس هيئة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، غلق التقدم في الساعة الخامسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات 

 

وأشار إلى أن عدد المتقدمين علي مدار اليومين تجاوز الـ 140 متقدما على مستوى جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة. 

وكان بلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول من فتح باب الترشح تجاوز 80 مرشحًا، وذلك بمقر اللجنة في مجمع محاكم المنصورة.

وشهد محيط مجمع المحاكم، لليوم الثاني على التوالي، تعزيزات أمنية مكثفة مع استمرار توافد المرشحين المحتملين وأنصارهم لتقديم أوراق الترشح، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مُحكمة لتأمين الموقع وتيسير الدخول.

 

 

وبدأت اللجنة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في استقبال طلبات الترشح، حيث اصطف المرشحون في طوابير وفق أولوية الحضور، لتقديم أوراقهم حسب دوائرهم الانتخابية.

 

وكان اليوم الأول قد شهد حالة من الزحام والتدافع الملحوظ، ما تطلب فرض طوق أمني وتنظيم الحركة داخل مجمع المحاكم لضمان سير العملية بسلاسة.

 

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطلبات حتى الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، وسط التزام كامل بضوابط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، ومنها تقديم المستندات القانونية، تحديد الدائرة الانتخابية، وعدم الترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فضلًا عن الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب اليوم ال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لانتخابات مجلس النواب نتخابات مجلس النواب محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد التعاقد مع سوروب، جماهير الأهلي تخشى تكرار مصير ريبيرو في عهد الخطيب

الدواجن البيضاء تسجل 75 جنيها، استقرار أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة (فيديو)

مي القاضي تواجه أحمد فهمي بصراعات مثيرة في مسلسل "2 قهوة"

الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حريق مستشفى بالإسكندرية ونقل 29 مريضا بأمان

الأكثر قراءة

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (صور)

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق غزة إلى الثامنة مساءً

تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام المغرب وديا

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

مصرع شخص وإصابة 29 أخرين في حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads