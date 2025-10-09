لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية تتجاوز الـ 140 متقدما

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إقبالا كبيرا لليوم الثاني على التوالي بمجمع محاكم المنصورة بالدقهلية.

وأعلن المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس هيئة تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، غلق التقدم في الساعة الخامسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار إلى أن عدد المتقدمين علي مدار اليومين تجاوز الـ 140 متقدما على مستوى جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

وكان بلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول من فتح باب الترشح تجاوز 80 مرشحًا، وذلك بمقر اللجنة في مجمع محاكم المنصورة.

وشهد محيط مجمع المحاكم، لليوم الثاني على التوالي، تعزيزات أمنية مكثفة مع استمرار توافد المرشحين المحتملين وأنصارهم لتقديم أوراق الترشح، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مُحكمة لتأمين الموقع وتيسير الدخول.

وبدأت اللجنة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في استقبال طلبات الترشح، حيث اصطف المرشحون في طوابير وفق أولوية الحضور، لتقديم أوراقهم حسب دوائرهم الانتخابية.

وكان اليوم الأول قد شهد حالة من الزحام والتدافع الملحوظ، ما تطلب فرض طوق أمني وتنظيم الحركة داخل مجمع المحاكم لضمان سير العملية بسلاسة.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطلبات حتى الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، وسط التزام كامل بضوابط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، ومنها تقديم المستندات القانونية، تحديد الدائرة الانتخابية، وعدم الترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فضلًا عن الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

