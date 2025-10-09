الخارجية: اتفاق شرم الشيخ نجاح للدولة المصرية ويؤكد دورها المحوري في دعم فلسطين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء حرب غزة يُعد نجاحًا كاملًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعكس الدور الجوهري والفاعل الذي تقوم به مصر في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي تهيئة الأجواء لاستئناف المسار السياسي نحو السلام.

مفاوضات معقدة انتهت بنجاح

وأوضح المتحدث أن مفاوضات شرم الشيخ كانت صعبة ومعقدة، إلا أن الجهود المصرية المتواصلة والاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف أدت في النهاية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي في غزة.

مصر.. السند الحقيقي للفلسطينيين

وأشار السفير تميم إلى أن مصر كانت على مدار العامين الماضيين السند الحقيقي للفلسطينيين، حيث استضافت العديد من جولات التفاوض بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن القاهرة لم تدخر جهدًا في دعم وحدة الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

رؤية مصرية أثبتت صحتها

وختم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة في المنطقة أثبتت صحة الرؤية المصرية في التعامل مع مختلف الملفات والقضايا الإقليمية، لافتًا إلى أن موقف مصر الثابت والداعي للحوار والحلول السياسية هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

