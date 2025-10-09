السيسي يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورًا دون الحاجة للانتظار إلى التوقيع على الاتفاق

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

