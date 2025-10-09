حكومة الاحتلال: إطلاق سراح جميع الأسرى خلال 72 ساعة

قالت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى خلال 72 ساعة.

المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن

وكشف قيادي في حركة حماس اليوم الخميس، أن المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن.

إجتماع للحكومة اليوم للتصديق على الاتفاق

وأوضح مكتب نتنياهو بحسب “القاهرة الإخبارية” أنه يوجد اجتماع للحكومة اليوم للتصديق على الاتفاق الذى تم في شرم الشيخ .

وأوضح أنه سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة من اجتماع الحكومة اليوم.

إطلاق سراح المحتجزين

وأشار إلى أن جيش الإحتلال سيسيطر على 53% من غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين.

وكشف أن مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم، مشيرًا إلى أنه تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الاتفاق في مصر صباح اليوم.

