السيسي: نرحب باتفاق وقف الحرب في غزة وجهود ترامب ونتطلع إلى توقيعه في أقرب وقت ممكن

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والجهود الحثيثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

