ضبط طالب بتهمة التعدي على شخص في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة لقيامه بالتعدي على شخص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيرهما بـمنطقة التجمع الخامس.

فيديو لسائق تعدى على شخص بالسب بالتجمع

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بالتعدي على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات منافية للآداب أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة القسم "لا يحمل رخصة تسيير").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

