مصادر إسرائيلية تكشف كواليس وصول وفد مهني إضافي إلى شرم الشيخ

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وفدًا مهنيًا إضافيًا من إسرائيل وصل إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الخميس، لمواصلة المحادثات الجارية بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تعزيز المسار التفاوضي بشأن صفقة غزة

وأوضحت المصادر أن الوفد يضم مسؤولين من الأجهزة الأمنية ووزارات حكومية، وجاء لتعزيز الفريق التفاوضي الأساسي الذي شارك في إعداد المسودة النهائية للخطة، والتي تم توقيعها صباح اليوم في مصر بحضور أطراف إقليمية ودولية.

ملفات ميدانية وإنسانية

وأضافت المصادر أن مهمة الوفد الجديد تتركز على بحث التفاصيل الفنية والميدانية المتعلقة بملفات إعادة الانتشار، والمساعدات الإنسانية، وترتيبات المعابر، مشيرة إلى أن التقدم في هذه الملفات ضروري قبل بدء سريان وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، وفق أعلنت الحكومة الإسرائيلية.

وقال الرئيس السيسي: "شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

