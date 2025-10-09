العربية: إسرائيل تبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح مساء اليوم

كشفت مصادر لقناة العربية أن إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، مساء اليوم، في خطوة تُعد من أولى مراحل تنفيذ التفاهمات الميدانية الأخيرة المرتبطة بالمرحلة الأولى من الخطة التي تم توقيع مسودتها في القاهرة صباح اليوم.

خطوة تمهيدية قبل وقف إطلاق النار

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإخلاء تأتي تمهيدًا لبدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، التي أكدت أن وقف الحرب قد يبدأ خلال 24 ساعة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

ترتيبات ميدانية وأمنية

ومن المتوقع أن تترافق عملية الإخلاء مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية على الخط الأصفر، وفق الخطة التي تنص على بقاء السيطرة الإسرائيلية على نحو 53% من مساحة القطاع خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.

