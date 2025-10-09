الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العربية: إسرائيل تبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح مساء اليوم

معبر رفح من الجانب
معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فيتو

كشفت مصادر لقناة العربية أن إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، مساء اليوم، في خطوة تُعد من أولى مراحل تنفيذ التفاهمات الميدانية الأخيرة المرتبطة بالمرحلة الأولى من الخطة التي تم توقيع مسودتها في القاهرة صباح اليوم.

 

خطوة تمهيدية قبل وقف إطلاق النار

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإخلاء تأتي تمهيدًا لبدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، وفق ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، التي أكدت أن وقف الحرب قد يبدأ خلال 24 ساعة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم. 

ترتيبات ميدانية وأمنية

ومن المتوقع أن تترافق عملية الإخلاء مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية على الخط الأصفر، وفق الخطة التي تنص على بقاء السيطرة الإسرائيلية على نحو 53% من مساحة القطاع خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل معبر رفح رفح غزة قناة العربية القوات الاسرائيلية

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: نحمد الله على نهاية الحرب في غزة ونثمن جهود السيسي وترامب لتحقيق السلام

ديوان نتنياهو: مروان البرغوثي خارج إطار صفقة غزة

هيئة البث الإسرائيلية: جثتا يحيى ومحمد السنوار خارج صفقة غزة

الأكثر قراءة

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads