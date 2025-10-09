أمير قطر يصدر قرارا بتعيين أعضاء مجلس الشورى

أصدر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. وفق "قنا".

قائمة الأعضاء

ونص القرار على تعيين 49 عضوًا في مجلس الشورى، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ومن بين قائمة الأعضاء كل من: يوسف بن أحمد بن علي آل إبراهيم المعضادي، وعبد الله بن ناصر بن تركي السبيعي، وعيسى بن أحمد بن عيسى بن نصر النصر، ناصر بن مترف بن عيسى المترف الحميدي، سالم بن راشد بن سالم بن راشد المريخي، حمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الملا، ناصر بن حسن بن دندون النفيحي الكبيسي، علي بن أحمد بن سعد آل منصور الكعبي، عمير بن عبد الله بن خالد الجبر النعيمي، محمد بن عمر بن أحمد آل سالم المناعي.



