الديوان الأميري القطري: اتصال بين تميم بن حمد ورئيس وزراء إثيوبيا

قال الديوان الأميري القطري، مساء اليوم الجمعة، إن أمير قطر تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد خلاله تضامنه مع دولة قطر.

وقال الديوان الأميري القطري: "رئيس وزراء إثيوبيا أعرب خلال اتصاله بأمير قطر عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي".

مجلس الأمن يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على قطر

وأصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بيانا أمس الخميس، أعربوا فيه عن استنكارهم الاعتداءات الإسرائيلية على قطر.

وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه، دعمه لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، مؤكدًا دعمه جهود الوسطاء ودعى إسرائيل وحماس لاغنتام فرصة السلام.

وأشار أعضاء المجلس في بيانهم إلى تضامنهم مع قطر، مشددين على أهمية خفض التصعيد في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.