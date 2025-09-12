الجمعة 12 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الديوان الأميري القطري: اتصال بين تميم بن حمد ورئيس وزراء إثيوبيا

تميم بن حمد وآبي
تميم بن حمد وآبي أحمد، فيتو

قال الديوان الأميري القطري، مساء اليوم الجمعة، إن أمير قطر تميم بن حمد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد خلاله تضامنه مع دولة قطر.

وقال الديوان الأميري القطري: "رئيس وزراء إثيوبيا أعرب خلال اتصاله بأمير قطر عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي".

 

مجلس الأمن يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على قطر

وأصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بيانا أمس الخميس، أعربوا فيه عن استنكارهم الاعتداءات الإسرائيلية على قطر.

وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه، دعمه لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، مؤكدًا دعمه جهود الوسطاء ودعى إسرائيل وحماس لاغنتام فرصة السلام.

وأشار أعضاء المجلس في بيانهم  إلى تضامنهم مع قطر، مشددين على أهمية خفض التصعيد في المنطقة.

