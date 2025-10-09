"يعظم انتصارنا بالذي أحبنا"، اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة تختار شعار 2026

اجتمعت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمقر أسقفية الشباب، لمناقشة وتقييم فعاليات المهرجان لعام 2025، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "تمسك بما عندك"، إلى جانب اختيار شعار الدورة الجديدة لعام 2026.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة المركزية للمهرجان، بحضور أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، والأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان من مختلف الإيبارشيات وأحياء القاهرة والإسكندرية.

تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي تناول أنشطة وفعاليات المهرجان خلال العام، إلى جانب استعراض تقرير شامل عن الملتقيات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي نُظمت في إطار المهرجان داخل مصر وخارجها، كما جرى عرض فعاليات التصفيات النهائية بمصر والمهجر.

وبمناسبة مرور 17 قرنًا على ظهور الصليب المقدس، ناقشت اللجنة عددًا من المقترحات التي وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار شعار المهرجان الجديد، وبعد تبادل الآراء والمداخلات بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على أن يكون شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2026 هو "يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رو 8: 37).

ومن المقرر أن تبدأ اللجان التحضيرية اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للبدء في إعداد موضوعات ومسابقات الدورة الجديدة للمهرجان، استعدادًا لإطلاق فعاليات عام 2026.

