الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بسوهاج

جانب من عملية تلقى
جانب من عملية تلقى طلبات المرشحين

قدمت فيتو اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان (لليوم الثانى استمرار تلقى طلبات الترشيح لمجلس النواب بسوهاج للعام ٢٠٢٥).

وشهد مجمع محاكم سوهاج استقبال المرشحين وذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المختصة، برئاسة المستشار عبد الناصر نائب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس الاستئناف، والمستشار أيمن سامي نائب رئيس المحكمة والمستشار يوسف الصاوئ مدير إدارة التنفيذ ومساعد رئيس اللجنة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، وتقدم  حتى الآن ٩٥ مرشحا خلال يومين.

وتشهد محافظة سوهاج اليوم، تزايدا في أعداد المتقدمين بأوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال يومين ٩٥ مرشحا على مستوى الدوائر الثمانية بالمحافظة، من بينهم 18 مرشحا حزبيا و٧٧ مرشحا فرديا مستقلا، وسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية ولجان تلقي الطلبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب طلبات الترشح عضوية مجلس النواب

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads