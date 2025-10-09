استمرار تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بسوهاج

قدمت فيتو اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان (لليوم الثانى استمرار تلقى طلبات الترشيح لمجلس النواب بسوهاج للعام ٢٠٢٥).

وشهد مجمع محاكم سوهاج استقبال المرشحين وذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المختصة، برئاسة المستشار عبد الناصر نائب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس الاستئناف، والمستشار أيمن سامي نائب رئيس المحكمة والمستشار يوسف الصاوئ مدير إدارة التنفيذ ومساعد رئيس اللجنة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، وتقدم حتى الآن ٩٥ مرشحا خلال يومين.

وتشهد محافظة سوهاج اليوم، تزايدا في أعداد المتقدمين بأوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال يومين ٩٥ مرشحا على مستوى الدوائر الثمانية بالمحافظة، من بينهم 18 مرشحا حزبيا و٧٧ مرشحا فرديا مستقلا، وسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية ولجان تلقي الطلبات.

