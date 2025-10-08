الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31%  عند مستوى 36983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94%  عند مستوى 45198 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38%  عند مستوى 16613 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.04%  عند مستوى 4069 نقطة.

وقفز   مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07%  عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.627 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37097 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 45307 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16677 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 14954 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3705 نقطة.

