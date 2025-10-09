من داخل الغرفة الزرقاء، كواليس متابعة ترامب اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق غزة

شهد البيت الأبيض، لحظة غير اعتيادية عندما تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة عاجلة من وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال فعالية مغلقة مع مؤثرين محافظين، حول قضايا العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه خلال الفعالية التي استمرت أكثر من ساعة داخل "الغرفة الزرقاء" في البيت الأبيض، اقترب روبيو من ترامب وهمس له قبل أن يسلمه ورقة صغيرة كُتب عليها: "عليك أن توافق على منشور على منصة تروث سوشيال قريبًا، حتى تتمكن من إعلان الصفقة أولًا".

وقال ترامب للحضور بعد تلقيه المذكرة: "لقد تلقيت لتوي مذكرة من وزير الخارجية، تفيد بأننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط، وسيحتاجونني قريبًا".

وحسب الوكالة، جاءت الأنباء بينما كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يشارك إلى جانب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين كبار آخرين في اليوم الثالث من محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ بمصر، في إشارة إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة ضمن خطة واشنطن لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ترامب في بداية الفعالية، إنه يخطط للسفر إلى الشرق الأوسط "نحو نهاية الأسبوع"، وربما يزور مصر وقطاع غزة مع اقتراب المفاوضين الأمريكيين من إتمام الصفقة.

ورغم استعجال وزير الخارجية وقلقه الواضح، واصل ترامب التحدث والإجابة على أسئلة الصحفيين، قبل أن يقول بعد نحو 10 دقائق: "عليّ أن أذهب الآن لمحاولة حل بعض المشكلات في الشرق الأوسط، رغم أن وزير خارجيتنا يمثلنا جيدًا وربما يؤدي المهمة أفضل مني، لكن لا أحد يعلم".

وفي ختام اللقاء، أكد ترامب: "سنحقق السلام في الشرق الأوسط، هذا ما نسعى إليه".

وبعد ساعتين فقط من تلقيه المذكرة، نشر ترامب إعلانًا رسميًا عبر منصته "تروث سوشيال" قال فيه: "أنا فخور جدًا بالإعلان أن إسرائيل وحماس قد وافقتا على المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه".

وأضاف ترامب: "هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، لإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر وسطاء قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

