الخميس 09 أكتوبر 2025
زيلينسكي يضع شرطا أمام ترامب لترشيحه لجائزة نوبل للسلام

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي

وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شرطا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترشيح أوكرانيا له لجائزة نوبل للسلام.

ونقل موقع "سترانا. يو آ" الأوكراني عن زيلينسكي قوله: "سيقوم زيلينسكي بترشيح ترامب.. إذا تمكن من تحقيق وقف إطلاق النار".

كما أشار التقرير إلى أن البرلمان الأوكراني (الرادا) لم يتمكن في اليوم السابق من اعتماد قرار بترشيح ترامب للجائزة بسبب عدم كفاية الأصوات.

وقال ترامب في وقت سابق: إنه لا يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، مؤكدا أن كل ما يريده هو إنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.

