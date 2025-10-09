الخميس 09 أكتوبر 2025
البنك المركزي الفلبيني يخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

البنك المركزي الفلبيني
البنك المركزي الفلبيني

فاجأ البنك المركزي الفلبيني الأسواق، بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مشيرا إلى توقعات نمو أضعف.

المركزي الفلبيني يقرر خفض أسعار الفائدة

وقام بانكو سنترال نج بيليبيناس (BSP) بتخفيض سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% من 5.00%، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي للإقراض إلى 5.25% من 5.50%.

وفاجأ القرار العديد من المحللين، حيث توقع ثلاثة فقط من أصل 13 اقتصاديًا شملهم استطلاع أجرته وول ستريت جورنال خفض سعر الفائدة، وتوقعت الغالبية أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى مخاوف بشأن ضعف البيزو وعدم اليقين الاقتصادي.

 

محضر الفيدرالي الأمريكي، نصف مسئولي البنك توقعوا خفض الفائدة مرتين إضافيتين في 2025

البنك المركزي التايلاندي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.50% وسط مخاوف اقتصادية

يعد هذا التخفيض الرابع على التوالي من قبل البنك المركزي الفلبيني، حيث يواصل صانعو السياسات تعديل السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة.

