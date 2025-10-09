البنك المركزي الفلبيني يخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

فاجأ البنك المركزي الفلبيني الأسواق، بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مشيرا إلى توقعات نمو أضعف.

المركزي الفلبيني يقرر خفض أسعار الفائدة

وقام بانكو سنترال نج بيليبيناس (BSP) بتخفيض سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% من 5.00%، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي للإقراض إلى 5.25% من 5.50%.

وفاجأ القرار العديد من المحللين، حيث توقع ثلاثة فقط من أصل 13 اقتصاديًا شملهم استطلاع أجرته وول ستريت جورنال خفض سعر الفائدة، وتوقعت الغالبية أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى مخاوف بشأن ضعف البيزو وعدم اليقين الاقتصادي.

يعد هذا التخفيض الرابع على التوالي من قبل البنك المركزي الفلبيني، حيث يواصل صانعو السياسات تعديل السياسة النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.