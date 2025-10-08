الأربعاء 08 أكتوبر 2025
نائب محافظ الدقهلية يتفقد مواقع تجميع قش الأرز بالسنبلاوين وأجا وميت غمر

قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال اللجنة المشكلة، للمرور والمعاينة على الطبيعة بنطاق مركز السنبلاوين، لأماكن تجميع قش الأرز والوقوف على أوضاعها القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأماكن المخالفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

جولة نائب محافظ الدقهلية  لمواقع تجميع قش الأرز بمراكز، السنبلاوين وأجا وميت غمر

وفي هذا السياق قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بجولة لمواقع تجميع قش الأرز بمراكز، السنبلاوين وأجا وميت غمر وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد من الملوثات (حرق قش الأرز)، واتباع وسائل وآليات التخلص الآمن من قش الأرز.

 

اكتشاف حرائق لبعض نواتج التطهير،

 

ووجه نائب محافظ الدقهلية لأصحاب المواقع بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المواقع من الحريق وسرعة إخلاء المواقع بعد الفترة المحددة لزراعة المحاصيل الصيفية، وخلال الجولة تبين وجود حرائق لبعض نواتج التطهير، وجه باتخاذ ما يلزم وكلف نائب رئيس مدينة السنبلاوين بتكثيف أعمال اللجنة خلال هذه الفترة.

 

رافق نائب المحافظ، الدكتور عماد سليمان النجار مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس فهمي علام المسئول عن ملف المخلفات الزراعية بالمحافظة، والدكتور ماجد السيد وكيل وزارة البيئة، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، والمهندس طه عامود مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس مصطفى المحمدي ومدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس علي زين العابدين مدير عام حماية الأراضي.

