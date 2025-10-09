مونديال الشباب، موعد مباراة أمريكا وإيطاليا في دور الـ 16 والقناة الناقلة

مونديال الشباب، يلتقي منتخب الولايات المتحدة نظيره الإيطالي مساء اليوم الخميس على ملعب إل تينينتي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي 2025.

موعد مباراة الولايات المتحدة ضد إيطاليا

وتنطلق صافرة مباراة الولايات المتحدة ضد إيطاليا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في ثمن نهائي كأس العالم للشباب.

القناة الناقلة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيطاليا

وتذاع مباراة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أمام إيطاليا عبر شاشة قناة بى إن سبورت اكسترا 3.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيطاليا، مع الفائز من مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية في دور ربع النهائي للبطولة.

