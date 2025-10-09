جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته بدأت استعداداتها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وتقييم الموقف الراهن.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الوحدات الميدانية تجري في الوقت الحالي تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال خلال الفترة القريبة المقبلة إلى خطوط انتشار جديدة.

وأكد الجيش في بيانه أنه يواصل عمليات الانتشار في الميدان، مع رفع درجة الجاهزية تحسبًا لأي تطورات عملياتية محتملة قد تطرأ على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.