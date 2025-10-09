الخميس 09 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

اليوم، العالم يترقب الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب

جائزة نوبل
جائزة نوبل

يعلن اليوم الخميس، الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام في ستوكهولم.

وكانت الأكاديمية السويدية قد اختارت العام الماضي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج. 

وفاز الكاتب المسرحي المؤلف النرويجي يون فوسه في 2023، والكاتبة الفرنسية آني إرنو عام 2022.

ومن المقرر أن تكشف الأكاديمية عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025 حوالي الساعة 13:00 بعد الظهر بتوقيت ستوكهولم (11:00 بتوقيت جرينتش).

وتعد جائزة الآداب هي الجائزة الرابعة التي يعلن عنها كل عام، بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء.

أما جائزة السلام، فسيتم الإعلان عنها غدا الجمعة في أوسلو، وهي الجائزة الوحيدة التي لا تقدم في ستوكهولم. وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الاثنين بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 1.1 مليون دولار).

ويتم تسليم الجوائز رسميا للفائزين في حفل يقام في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة المخترع السويدي ومؤسس مؤسسة نوبل ألفريد نوبل (1833–1896).

