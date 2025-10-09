أسعار ومواصفات سيارات ديبال الكهربائية في مصر

سيارات ديبال، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ديبال الكهربائية أسعار ومواصفاتها داخل السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك واستعدادًا لتطبيق خطة مصر 2030 التي تفيد بانتشار السيارات الكهربائيّة، من أجلّ بيئة نظيفة والحد من التلوث.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات ديبال الكهربائية أسعار سيارتها خلال شهر أكتوبر الجاري الذي ضم ديبال S05 تتوف السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وهي:

يصل سعر الفئة REEV مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد

ويصل سعر النسخة BEV مليون و940.000 جنيه الكهربائية.

وحصلت النسخة الكهربائية ديباب علي محرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معايير NEDC، علمًا بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

