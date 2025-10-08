الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يوجه وفد التفاوض بعدم إدخال أي تعديلات على خطة ترامب

ترامب ونتنياهو، فيتو

كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات واضحة إلى الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات بعدم إجراء أي تعديلات على خطة ترامب المقترحة بشأن مستقبل غزة، مؤكدًا أن الخطة تمثّل الأساس الوحيد المقبول من جانب تل أبيب لأي تسوية قادمة.

 

الكلمة العليا لإسرائيل في غزة

وأوضحت القناة أن نتنياهو يرى في خطة ترامب "إطارًا سياسيًا وأمنيًا متكاملًا" يضمن بقاء إسرائيل صاحبة الكلمة العليا في أي ترتيبات تتعلق بغزة، وخصوصًا فيما يخص الأمن ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

 

ضوء أخضر للمفاوضين دون مرونة

وبحسب التقرير، شدد نتنياهو على أن الوفد الإسرائيلي لا يملك تفويضًا لتقديم تنازلات أو اقتراح تعديلات على نصوص الخطة، مطالبًا أعضاء الوفد بالالتزام الكامل بالتعليمات الحكومية وعدم الدخول في نقاشات جانبية حول البنود المثيرة للجدل.

مصادر القناة وصفت الموقف الإسرائيلي بأنه "متصلب لكنه محسوب"، إذ يسعى نتنياهو إلى تثبيت الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة قبل الدخول في أي مفاوضات إقليمية أو دولية موسعة.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية والأوروبية للدفع نحو تسوية شاملة للوضع في غزة، بينما تتمسك تل أبيب بموقفها الرافض لأي تدويل أو فرض خارجي.

ويؤكد مراقبون أن إصرار نتنياهو على خطة ترامب يعكس رغبة في استثمار الدعم الأمريكي السابق، وإعادة طرح الخطة بصيغة جديدة تتناسب مع موازين القوى التي أفرزتها الحرب على غزة.

