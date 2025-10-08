مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بحدائق العاصمة

تفقد عدد من مسؤولي وزارة الإسكان مشروعات المرافق الجارية بمدينة حدائق العاصمة.

تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستعرض المهندس أحمد العربي رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة موقف قطاع المرافق في المدينة، ومصادر التغذية الحالية والمستقبلية بالمياه، فضلًا عن منظومة الصرف الصحي الحالية، وخطوط الصرف الحالية والدائمة، بالإضافة إلى نطاق مشروعات المرافق الجارية بالمدينة ونسب إنجازها.

وعقب ذلك، أجرى مساعد نائب رئيس الهيئة جولة ميدانية شملت متابعة أعمال خط مياه قطر (٩٠٠) مم والذي يغذي محطة رافع المياه بالمدينة من محطة رقم (٥) بمدينة بدر والذي يهدف إلي استمرار ضخ المياه لكامل المدينة على مدار اليوم.

كما تم المرور على خط الصرف الصحي قطر (١٦٠٠) مم والذي ينقل مياه الصرف الصحي من منطقة سكن العاملين بزهرة العاصمة إلي محطة صرف رقم ( ٢) جنوب المدينة، حيث وجه بزيادة معدلات التنفيذ وتقديم برامج زمنية مكثفة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بأسرع وقت وجودة عالية،

وفي السياق ذاته، انتقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محطة صرف صحي جنوب منطقة ٢٣٥٠ فدان وخط الطرد بقطر ١٢٠٠ مم وملحقاته، حيث تشمل مكونات المشروع: محطة رفع تضم عنبر الطلمبات، مبنى المصافي، مبنى المولد، مبنى المحولات، مبنى موزعات الكهرباء، المخزن، الورشة، المبنى الإداري، السور وغرفة الحارس، المطرقة المائية، خط الدخول بقطر (٢٠٠٠ مم )، وغرفة الحاجز، والعدَّاية النفقية أسفل طريق السويس، مع غرف الدفع والاستقبال والفاروغة والخط الداخلي،

بالإضافة إلى أنه تم متابعة أعمال تنفيذ محطة رافع مياه حدائق العاصمة، حيث تبلغ القدرة التصميمية للمحطة ٨١ ألف متر ٣ / يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منه بقدرة ٣٢ ألف متر مكعب / يوم من خلال ٣ طلمبات بتصرف ٢٢٠ ل/ث للطلمبة الواحدة، وتم التأكيد على سرعة الإنجاز مع الالتزام التام بمعايير الجودة والتقيد بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ،



وفي ختام الجولة الميدانية، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن ملف المرافق يحتل أهمية قصوى ضمن خطة العمل بالمدينة، مشددًا على أن منظومة المرافق هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، تماشيًا مع رؤية الدولة في توفير بنية تحتية متطورة وبيئة حضرية آمنة ومستدامة تلبي حقوق المواطنين.

