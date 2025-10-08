تأجيل محاكمة 16 فتاة بتهمة استدراج الشباب وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم ماديا

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 16 فتاة بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على مواقع التواصل، وتواصلن مع الضحايا بشكل ودي في البداية، قبل الانتقال إلى محادثات جرى خلالها تسجيل مكالمات وفيديوهات دون علمهم، ثم استخدامها لاحقا كورقة ضغط لابتزازهم ماليا.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات استخدمن تطبيقات إلكترونية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وانتهكن حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم عبر إرسال صور ومقاطع فاضحة وتهديدية، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية لعدم فضحهم أمام أسرهم.

ووجهت لهن النيابة اتهامات بانتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باستخدام وسائط إلكترونية في معالجة بيانات وصور تم التلاعب بها وربطها بمحتويات منافية للآداب، وتعمد إزعاج الضحايا ومضايقتهم بطرق متكررة.

