كجوك: التأثير المعنوي والاجتماعي للرياضة والإعلام والثقافة يتجاوز العوائد المالية المباشرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى قطاعات الرياضة والإعلام والثقافة، مؤكدا أن هذه المجالات تحظى بحب الناس وتأثيرها الاجتماعي والمعنوي يتجاوز العوائد المالية المباشرة، فهي تمثل قوة ناعمة تعزز الانتماء وتدعم صورة مصر محليا ودوليا.

وأضاف كجوك في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن وزارة المالية تجري مراجعات دورية للإنفاق العام على هذه الملفات، مع الحرص على تيسير الدعم الموجه لها بما يتناسب مع أهميتها في المجتمع.

وأكد، أن هذه المراجعات لا تقتصر على الأرقام والموازنات فقط، بل تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير الملموسة التي تحققها تلك القطاعات في تعزيز الهوية الوطنية وتكامل المنظومة التنموية.

كما أكد أن التوازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل تحديا كبيرا، لكن الحكومة تسعى إلى صياغة سياسات مالية مرنة تضمن تحقيق هذا التوازن، بما يخدم المواطن أولًا ويضع مصر على مسار أكثر استقرارًا ونموًا.

