المسلماني: وزارة المالية تقترب من إنهاء ملف معاشات ماسبيرو

أحمد المسلماني، فيتو

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن وزارة المالية بصدد استكمال البيانات النهائية الخاصة بملف معاشات ماسبيرو، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء قريبًا.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: "استكمالًا للاتصالات المستمرة بشأن مستحقات ماسبيرو، سعدت اليوم بلقاء وزير المالية الدكتور أحمد كجوك للمرة الخامسة، وقد أبلغني أن وزارة المالية تقترب من الانتهاء من جمع البيانات المتعلقة بالملف تمهيدًا لعرضه على دولة رئيس الوزراء في القريب العاجل". 

وأشار إلى أن هناك "رؤية أوسع تدرسها وزارة المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام، ومساعدتها على أداء مهامها وإنجاز رسالتها الإعلامية".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تقديره الكبير لدعم القيادة السياسية للهيئة، قائلًا: "باسم أبناء ماسبيرو وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، أجدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بحل أزمة معاشات ماسبيرو واستعادة قوة إعلام الدولة".

