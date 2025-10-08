العاصمة الإدارية الجديدة تشارك في مؤتمر العمران والبيت والبناء بمسقط

شاركت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في فعاليات مؤتمر "العمران والبيت والبناء" الذي أقيم في سلطنة عمان خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2025، ضمن فعاليات Urban October العالمية، التي نظمتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية تحت شعار "مدن مستدامة للإنسان".

وقد مثّل الشركة في المؤتمر المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذي شارك في جلسة وزارية حوارية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان، ومعالي السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني من مصر والمنطقة.

وخلال الجلسة، تناول المتحدثون عددًا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل التنمية العمرانية في المنطقة، بما في ذلك السياسات الاقتصادية والتحفيزية لجذب الاستثمارات، وتعزيز الهوية العمرانية كعنصر تنافسي للمدن، ودور المدن كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي الوطني.

واستعرض المهندس خالد عباس تجربة العاصمة الجديدة بوصفها نموذجًا رائدًا لخلق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على بنية تحتية متطورة، وإجراءات تراخيص ميسّرة، وحوافز مشجعة للمطورين والمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية. كما أكد أن العاصمة الإدارية تجسد رؤية عمرانية متكاملة تمزج بين الطابع المصري الأصيل والمعايير العالمية الحديثة، بما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية وطرح فرص استثمارية جديدة في مشروعات المدن المستقبلية، بما يعكس التزام سلطنة عمان بتسريع وتيرة تنفيذ المدن الذكية والمستدامة، ويبرز أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وتطوير السياسات العمرانية المشتركة.

وتأتي مشاركة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في هذا الحدث الدولي المهم تأكيدًا على دورها الريادي في صياغة مستقبل المدن الذكية في المنطقة، وترسيخ مكانتها كمحور رئيسي للشراكات الاستراتيجية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

