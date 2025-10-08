معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” بدبي، التضامن تشارك في جلسة السياحة الميسرة لذوي الإعاقة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في جلسة نظمتها جامعة الدول العربية على هامش فعاليات معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” المقام بدبي تحت عنوان "السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة".

واستعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في الفعالية جهود الدولة التي تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، ومن بينها قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومجالًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.

وأكد الوفد أن السياحة الميسرة أحد المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، للاستمتاع بالتجارب السياحية دون عوائق مادية أو بيئية أو مجتمعية.

وأوضح وفد وزارة التضامن الاجتماعي مفهوم السياحة الميسرة وأهميتها، فهي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى إزالة العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل الرحلة السياحية، بدءًا من الحجز والتنقل والإقامة، وصولًا إلى زيارة المواقع الأثرية والترفيهية، وتكتسب هذه السياحة أهمية خاصة لكونها تعزز مبدأ المواطنة المتساوية والحق في الترفيه والسفر، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار السياحي الشامل، وتساهم في تحسين الصورة الحضارية للدولة على المستوى الدولي، كما تدعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 وخاصة ما يتعلق بالتنمية المستدامة والدمج المجتمعي.

وأضاف: فيما يتعلق بالجهود الوطنية في مجال السياحة الميسرة، فقد عملت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير بنية تحتية أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تيسير الوصول إلى المواقع الأثرية والسياحية عبر إنشاء منحدرات وممرات مخصصة للكراسي المتحركة في عدد من المتاحف والمناطق الأثرية مثل المتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، وتخصيص شواطئ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، مرسى مطروح، ودهب بما يضمن تمكينهم من الاستمتاع بالأنشطة الشاطئية في بيئة آمنة ومجهزة.

وأردف الوفد: كما تم تضمين اشتراطات الإتاحة في تراخيص المنشآت الفندقية لضمان تجهيز الغرف والمرافق العامة داخل الفنادق بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، من حيث تصميم الممرات، ودورات المياه، والمصاعد، وأماكن تناول الطعام والخدمات الترفيهية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة داخل المواقع السياحية والمتاحف للتيسير على الزوار من الصم وضعاف السمع في تلقي المعلومات والتفاعل مع المعروضات، وإصدار دلائل إرشادية بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين داخل بعض المواقع والمتاحف، بما يمكنهم من التنقل والاستمتاع بالتجربة السياحية بشكل مستقل وآمن.

وأكد الوفد أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى من خلال إداراتها المعنية، إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياحية والثقافية من خلال تنظيم رحلات ترفيهية وتأهيلية متكاملة للمستفيدين من مؤسسات الرعاية والجمعيات الأهلية، ودعم مبادرات الدمج السياحي التي تستهدف الأسر والأطفال ذوي الإعاقة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار لتوفير خدمات إرشادية وإتاحة بيئية في المواقع السياحية.

وحرص وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في فعاليات معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” بدبي على عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية المشاركة وذلك للاستفادة من أحدث الابتكارات، والإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الإعاقة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مصر، وتعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.