من وحي التاريخ، مسابقة أدبية للأطفال تطلقها دار الكتب احتفاء بنصر أكتوبر

يطلق مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي الدورة الأولى من المسابقة الأدبية للأطفال المصريين بعنوان: "من وحي التاريخ"، وذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

مسابقة من وحي التاريخ للأطفال



وأوضح الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية أن مسابقة “من وحى التاريخ” تهدف إلى اكتشاف وتعزيز المواهب الأدبية لدى الأطفال، وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوسهم، وتشجيعهم على البحث في تاريخ المصريين المضيء لاستلهام الدروس والعبر، واكتساب الخبرات من سير الأبطال ونماذج القدوة الوطنية، في إطار بناء جيل واعٍ بجذوره وهويته.

وتوجه المسابقة للأطفال من عمر 8 لأقل من 12 سنة، ومن عمر 12 لأقل من 18 سنة، ومن المقرر أن يشارك في تأهيلهم باحثو مركز تاريخ مصر المعاصر من خلال برنامج ندوات تثقيفية تقام بالحديقة الثقافية للأطفال وبأماكن تجمعاتهم، لحثهم على قراءة التاريخ الوطني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومجابهة الشائعات.

الجوائز المالية لمسابقة من وحي التاريخ للأطفال



وخصصت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية جوائز مالية وشهادات تقدير للفائزين بقيمة 10,000 جنيه توزع على النحو التالي لكل فئة عمرية:

المركز الأول: 2500 جنيه

المركز الثاني: 1500 جنيه

المركز الثالث: 1000 جنيه

بينما أعلن أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل تولى المركز تنظيم إجراءات التسابق واستقبال الأعمال المتسابقة واخضاعها لتقييم لجان قراءة وتحكيم متخصصة، لإعلان نتائج المسابقة في مطلع عام 2026، كما سيمنح المركز القومي لثقافة الطفل ميداليات وجوائز عينية للفائزين من المركز الرابع حتى العاشر.

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لدور كل من دار الكتب والوثائق القومية والمجلس الأعلى للثقافة في بناء وعي الأجيال الجديدة وتوسيع مداركهم الفكرية والثقافية، وتأكيدًا على تكامل الجهود بين قطاعات وزارة الثقافة في غرس قيم حب الوطن والانتماء في نفوس الأطفال والنشء.

