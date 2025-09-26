الجمعة 26 سبتمبر 2025
تطور جديد في العثور على جثة فرارجي مشنوق داخل شقته بالوراق

مصرع شاب
مصرع شاب

أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في العثور على جثة شخص يعمل فرارجي، معلق في حبل ومشنوقا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الوراق، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

 

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتوفى، بإنهاء حياته بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف بغرفته لمروره بأزمة نفسية سيئة واكتئاب. 

 

العثور على جثة شخص مشنوق بالجيزة


البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدى أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه قيام شخص بالتخلص من حياته  بشقته في منطقة الوراق.

 

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث الوراق المقدم محمد طارق والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

