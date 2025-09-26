تطور جديد في العثور على جثة فرارجي مشنوق داخل شقته بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في العثور على جثة شخص يعمل فرارجي، معلق في حبل ومشنوقا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الوراق، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتوفى، بإنهاء حياته بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف بغرفته لمروره بأزمة نفسية سيئة واكتئاب.

العثور على جثة شخص مشنوق بالجيزة



البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدى أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد فيه قيام شخص بالتخلص من حياته بشقته في منطقة الوراق.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث الوراق المقدم محمد طارق والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجسد لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.