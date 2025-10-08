قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي غرب النوبارية بأبو المطامير

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية شاملة بمركز شباب غرب النوباريه التابع لقرية الشعراوى.

وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حيث تواصل المحافظة جهودها في تنظيم القوافل السكانية والطبية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

الكشف الطبي فى عدد من التخصصات

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات شملت: (الرمد 87 حالة - الباطنة 47 - العظام 26 ـ النساء 19 ـ الجلدية 28 ـ الأسنان 31) إلى جانب توفير نظارات طبية لـ 50 مواطنًا.

الكشف على 47 مواطنًا في إطار جهود الدولة

كما شاركت فرق المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) بإجراء الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، حيث تم الكشف على 47 مواطنًا في إطار جهود الدولة لدعم صحة المواطنين والوقاية من الأمراض المزمنة.

وضمت القافلة كذلك لجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع

كما تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لـ 115 من المواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع المستوى التعليمي ومكافحة الأمية، إلى جانب توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع لتلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة، بما يعكس حرصها على تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.