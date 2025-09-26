نفذوا 7 عمليات، سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، ونفذوا 5 عمليات بـمنطقة النزهة.



سرقة الهواتف المحمولة بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (3 عاطلين) بدائرة القسم لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

