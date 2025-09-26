الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفذوا 7 عمليات، سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالنزهة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، ونفذوا 5 عمليات بـمنطقة النزهة.


سرقة الهواتف المحمولة بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (3 عاطلين) بدائرة القسم لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية،  وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الهواتف المحمولة بالنزهة سرقة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة بالنزهة النزهة منطقة النزهه

مواد متعلقة

القبض على عاطلين تخصصا في خطف الهواتف المحمولة بالنزهة

القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads