كلمة السيسي "الأبرز"، تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة 2025

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وتضمن الحفل عروضا وتدريبات قتالية أظهر خلالها الخريجون مهاراتهم البدنية والفنية في ختام برامجهم التدريبية المكثفة التي يتلقاها طلاب الأكاديمية خلال سنوات الدراسة.

وشهد الرئيس تسليم وتسلم القيادة كما قلد أوائل الخريجين نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: “الحمد لله رب العالمين على كل يوم يمر على بلدنا مصر بسلام وأمان موجها التهنئة لقيادة وضباط وطلبة الأكاديمية ومتمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم كما دعا الرئيس إلى دراسة مبادرة تتيح لطلاب الجامعات المصرية من أبناء الشعب قضاء فترة معايشة بالأكاديمية أو بالأكاديمية العسكرية لمدة أسبوع أو أكثر،بالتبادل مع زملائهم من أبناء الشرطة والقوات المسلحة بهدف تعزيز روح التواصل والتآخي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المصري”.

وأوضح الرئيس أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتطوير الأداء وتعميق الانتماء الوطني مؤكدا أهمية استمرار هذا الفكر في بناء الشخصية الوطنية الواعية والمسؤولة.

ووجه الرئيس التهنئة إلى خريجي دفعة 2025 وأسرهم قائلا: أنتم السبب في وجود هؤلاء الشباب والفتيات الذين اجتازوا كل الاختبارات بنجاح حتى أصبحوا اليوم قادرين على تحمل مسؤولية حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال الرئيس: “بعد التخرج تبدأ مسؤولية كبيرة وأرجو أن تكونوا قدوة حسنة في سلوككم وأدائكم أمام أبناء الشعب المصري فأنتم رمز الانضباط”.

وأكد الرئيس السيسي أن الأوضاع في مصر تسير بشكل جيد قائلا: منذ عام 2013 وحتى اليوم واجهنا تحديات صعبة وإرهابا قاسيا لكن بفضل الله وأبناء مصر تغلبنا عليه... لا تقلقوا من أي تهديد، طالما نحن جميعا معا سنستطيع تجاوز أي صعوبة أو خطر

وأضاف الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا مستمرا

وأوضح الرئيس السيسي أن الوضع الاقتصادي يتحسن يوما بعد يوم وبإذن الله ومع تضافر جهود المصريين سيتحسن أكثر قائلا: لم أعدكم يوما بأوهام ولكننا نسير في الطريق الصحيح

وأشار إلى أن الشباب هم الأمل الحقيقي لمستقبل أفضل مؤكدا ثقته في وعي الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات.

وقال الرئيس السيسي إن حرب غزة دخلت عامها الثاني منذ اندلاعها في 2023 مؤكدا أنها حرب قاسية جدا تمر بها المنطقة وخاصة على الأشقاء في قطاع غزة لما تشهده من دمار ومعاناة إنسانية بالغة

وأكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية لم تتوقف من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية واحتواء تداعيات الأزمة

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل دائما داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

كما أعرب الرئيس عن تقديره لما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة داعيا إياه إلى زيارة مصر عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

