شريف الصياد: الصادرات الهندسية شهدت نموا في أوروبا بسبب الدعم الحكومي

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الدعم الحكومي كان عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الصادرات الهندسية شهدت نموًا في أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك)، إلى جانب أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا، وأسواق جديدة في آسيا (الصين، أذربيجان، إندونيسيا) وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى)، فضلًا عن السوق الأمريكية.

وشدد على أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك وزارة المالية من أجل دعم التصدير، وأن العمل يتم على توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، ورفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بما يعزز استدامة النمو التصديري.

وفي السايق، أجرى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية فى ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص فى دفع عملية النمو والتنمية



وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن التناغم الكبير بين وزيرى المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومبادرات حكومية كثيرة تدعونا للتفاؤل، وقد مهد هذا التعاون بين الوزارتين الطريق لطفرة غير مسبوقة فى الصادرات، عبر العمل المشترك على سرعة رد الأعباء التصديرية، وإزالة العوائق، وإقرار التسهيلات الجمركية، لافتًا إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنويًا ٢٦٪ خلال الخمسة أعوام الماضية، وقد كان الدعم الحكومي عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية.

وأكد أن هناك تركيزا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على اقتحام أسواق جديدة ضمن خطط المجلس، والهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر قادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف خلال مؤتمر “مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية”، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، قدمتا دعما كبيرا وغير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الجاري لتحقق مستويات تاريخية عبر إزالة العوائق وسرعة رد الأعباء.

