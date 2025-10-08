رئيس حزب مصر أكتوبر: أحمد حلمي لم يتقدم باستقالته الرسمية حتى الآن

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن المهندس أحمد حلمي عضو الحزب لم يتقدم باستقالته الرسمية للحزب حتى الآن، لافته إلى أنه ذهب إلى فرصة للترشح مع حزب آخر وأن حزب مصر أكتوبر لم يدفع بمرشح فى انتخابات مجلس النواب ولم يدخل التحالف.

انتخابات مجلس النواب

وترددت أنباء عن تقدم المهندس أحمد حلمي أمين حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية باستقالته من عضوية الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بحزب الجبهة الوطنية.

وتابعت أن الجميع يبحث عن مصلحته فى المكان المناسب والفرصة المناسبه له فى اى حزب وأى مكان له.

