وزير البترول: كل شركة إنتاج شريك أساسي في بناء الاقتصاد القومي

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمقر شركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو" بالمعادي مع قيادات الشركة، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس الآن لين الرئيس التنفيذي لشركة جراي ستون.

كل شركة إنتاج شريك أساسي في بناء الاقتصاد القومى.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أن تحقيق هدف زيادة الإنتاج بأقل تكلفة هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع شركات الإنتاج، مشددًا على أن كل برميل زيت أو متر مكعب غاز يتم إنتاجه إضافيًا يمثل نجاحًا مهمًا للقطاع ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.

وأشار بدوى إلى أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتحديد خزانات جديدة تدعم القدرة الإنتاجية للدولة وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا في الوقت ذاته على الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في كافة العمليات.

زيادة الإنتاج بموازنة تخطت الـ 100 مليون دولار

واستعرض الدكتور الجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس شركة نوربيتكو، أبرز النتائج التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مواصلة الشركة فى تنفيذ خططها لزيادة الإنتاج بموازنة تخطت ال 100 مليون دولار حيث تجاوز معدل الإنتاج 16000 برميل زيت كما قامت الشركة بزيادة عدد صهاريج تخزين الخام بحقول الشركة حتى وصلت الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف برميل، ونجحت نوربيتكو في إنشاء وتشغيل مشروعين مهمين وهما خط الشحن الجديد من منطقة استقبال الزيت إلى خط أنابيب التصدير بشركة قارون والذي ساهم في الحد من مخاطر النقل بالشاحنات إلى السويس وتقليل الفقد في الزيت، وتوفير مليون دولار شهريًا من تكلفة التشغيل، كما يأتي المشروع الثاني لمد خط للغاز بطول 27 كم بين حقول نوربيتكو وحقول شركة خالدة للبترول بتكلفة إجمالية 3٫8 مليون دولار لاستخدام الغاز بديلًا عن الديزل لتوفير ما يعادل 12 مليون دولار سنويًا.

وحرص الوزير على فتح باب الحوار مع قيادات الشركة وعدد من شباب المهندسين للتعرف على رؤيتهم وخططهم، واستمع لتحديات العمل، مؤكدًا أن الوزارة وهيئة البترول ملتزمتان بتوفير الدعم اللازم لتحويل تلك التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز العمل الجماعي مع الشركاء الأجانب، وتوزيع المهام، وتبادل الخبرات.

واختتم بدوى الاجتماع بتوجيه الشكر والتحية لجميع العاملين بشركة نوربيتكو، ونقل تحياته وتقديره للعاملين في مواقع الإنتاج بمناطق الامتياز في الصحراء الغربية، مثمنًا جهودهم المبذولة، وحثهم على مواصلة العمل لرفع معدلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

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