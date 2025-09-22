الإثنين 22 سبتمبر 2025
حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون برئاسة مدحت العدل

حزب الجبهة، فيتو
حزب الجبهة، فيتو

 أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الثقافة والفنون بالحزب، حيث تم اختيار الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أمينًا للأمانة.

 

أمانة الثقافة والفنون 

وضم التشكيل كلًا من:
• الأمناء المساعدون:
• د. أشرف زكي
• الفنان سامح الصريطي
• أعضاء الأمانة المركزية:
• د. أيمن سلامة
• جرجس شكري
• أشرف عبدالمعبود 
• إيهاب فهمي
• روان الغابة
• جهاد الديناري
• سامح بسيوني
• سيف الأمير
• د. غادة جبارة
• سماح أبوبكر
• لولا لحام
• فوزي إبراهيم
• محمد الشقنقيري
• محمد عبدالرزاق
• منة بدر تيسير
• د. مي مهدي
• د. هيثم الحاج

 

الرموز الثقافية والفنية

 وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يعكس حرصه على ضم نخبة من المبدعين والرموز الثقافية والفنية من مختلف المجالات، بما يسهم في دعم دور الثقافة والفنون كقوة ناعمة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

الهوية الوطنية الجبهة الوطنية الفنان سامح الصريطي حزب الجبهة الوطنية

