حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الثقافة والفنون برئاسة مدحت العدل

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الثقافة والفنون بالحزب، حيث تم اختيار الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أمينًا للأمانة.

أمانة الثقافة والفنون

وضم التشكيل كلًا من:

• الأمناء المساعدون:

• د. أشرف زكي

• الفنان سامح الصريطي

• أعضاء الأمانة المركزية:

• د. أيمن سلامة

• جرجس شكري

• أشرف عبدالمعبود

• إيهاب فهمي

• روان الغابة

• جهاد الديناري

• سامح بسيوني

• سيف الأمير

• د. غادة جبارة

• سماح أبوبكر

• لولا لحام

• فوزي إبراهيم

• محمد الشقنقيري

• محمد عبدالرزاق

• منة بدر تيسير

• د. مي مهدي

• د. هيثم الحاج

الرموز الثقافية والفنية

وأكد الحزب أن تشكيل الأمانة يعكس حرصه على ضم نخبة من المبدعين والرموز الثقافية والفنية من مختلف المجالات، بما يسهم في دعم دور الثقافة والفنون كقوة ناعمة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.