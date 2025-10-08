الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

داوني جونيور وتوم هولاند يروجان لشركتهما التجارية في إعلان جديد (فيديو)

توم هولاند وروبرت
توم هولاند وروبرت داوني جونيور، فيتو

اجتمع كل من الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبيرت داوني جونيور، مع الممثل الشاب توم هولاند، في إعلان جديد، تعاونا فيه بين شركتيهما، BERO وHappy Coffee.

ووصلت مدة الإعلان لـ ٢١ ثانية، تضمنت مشاهد كوميدية بين الممثلين.

إطلاق بيرة BERO الخاصة بتوم هولاند

وأقيم مؤخرا حفل إطلاق BERO، العلامة التجارية الفاخرة للبيرة الخالية من الكحول والتي أسسها الممثل الشاب الشهير توم هولاند.

 واحتفل توم هولاند بصحبة حبيبته الممثلة زيندايا في نيويورك جنبًا إلى جنب، حيث تألق الثنائي بملابس متطابقة الألوان.

توم هولاند يطلق بيرة خالية من الكحول

أعلن الممثل الشاب توم لاند، إطلاق ماركته الخاصة من البيرة، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكشف توم أن ماركته الجديدة من البيرة ستطلق تحت اسم BERO، وستكون خالية من الكحول.

Image

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبيرت داوني جونيور روبيرت داوني جونيور وتوم هولاند إعلان روبيرت داوني جونيور وتوم هولند

مواد متعلقة

توم هولاند يكشف حقيقة انفصاله عن زيندايا

روبيرت داوني جونيور يدعم أبطال مسلسل Iron Heart (فيديو)

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة 2025 بنسبة نجاح 7. 99%

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads