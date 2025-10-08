داوني جونيور وتوم هولاند يروجان لشركتهما التجارية في إعلان جديد (فيديو)

اجتمع كل من الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبيرت داوني جونيور، مع الممثل الشاب توم هولاند، في إعلان جديد، تعاونا فيه بين شركتيهما، BERO وHappy Coffee.

ووصلت مدة الإعلان لـ ٢١ ثانية، تضمنت مشاهد كوميدية بين الممثلين.

Tom Holland and Robert Downey Jr. reunite to tease a collaboration between their companies, BERO and Happy Coffee! pic.twitter.com/J0srubl3IJ — best of tom holland (@thollandrchive) October 5, 2025

إطلاق بيرة BERO الخاصة بتوم هولاند

وأقيم مؤخرا حفل إطلاق BERO، العلامة التجارية الفاخرة للبيرة الخالية من الكحول والتي أسسها الممثل الشاب الشهير توم هولاند.

واحتفل توم هولاند بصحبة حبيبته الممثلة زيندايا في نيويورك جنبًا إلى جنب، حيث تألق الثنائي بملابس متطابقة الألوان.

توم هولاند يطلق بيرة خالية من الكحول

أعلن الممثل الشاب توم لاند، إطلاق ماركته الخاصة من البيرة، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكشف توم أن ماركته الجديدة من البيرة ستطلق تحت اسم BERO، وستكون خالية من الكحول.

