حبس المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة بالبدرشين

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من سيارة مالك مزرعة في البدرشين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



البداية كانت بورود بلاغ إلى مركز شرطة البدرشين، من مالك مزرعة دواجن، أفاد فيه بسرقة مجهولين لحقيبة تحتوي على مبلغ مليون و500 ألف جنيه من سيارته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى تورط 3 عاطلين فى سرقة الحقيبة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

