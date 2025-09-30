الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السياحة توضح حقيقة تسعير برامج الحج السياحي للموسم القادم

مناسك الحج، فيتو

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول أسعار برامج الحج السياحي لموسم الحج القادم لعام 1447 هـ.

تسعير برامج الحج السياحي

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح، حيث أن أسعار برامج الحج السياحي يتم تحديدها وفقًا لعدة عوامل في ضوء الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها حتى الآن، وبالتالي لم تُحدد أو تُعلن أي أسعار رسمية بعد.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ما يتم تداوله من أرقام في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات أو توقعات من بعض شركات السياحة، ولا يُمكن اعتبارها أسعارًا رسمية.

إصدار ضوابط الحج السياحي

وأكدت أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على البدء في إعداد الضوابط الخاصة بالحج السياحي عبر خطوات إجرائية تبدأ بانعقاد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة المقترحات وصياغة مسودة لهذه الضوابط، ومن ثم عرضها على معالي وزير السياحة والآثار وصولًا إلى اعتمادها بشكل نهائي.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في تناول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل النشر.
 

