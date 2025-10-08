الأربعاء 08 أكتوبر 2025
12 أكتوبر موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

حددت  محكمة جنايات القاهرة 12 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة عين شمس.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب العقار لقيامه بالحفر أسفله وخوفهم من انهيار العقار  بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن 3 عاطلين يقومون بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثروا على حفرة عمقها متر وأتربة.

واعترف المتهمون بمزاولتهم نشاطا إجراميا والحفر والتنقيب عن الآثار بقصد تحقيق مكاسب سريعة غير مشروعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

