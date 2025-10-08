الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

اليوم، فصل جديد في دعوى التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني، فيتو
تنظر محكمة تعويضات القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب تحطيم سيارة بالتجمع.

وتعود القضية إلى اتهام الفنان في وقت سابق بالتسبب في تحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، وطالب دفاع المجني عليه بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث.

وكان محمد صلاح الموظف، المُتضرّر من حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسني، قال في تصريحات صحفية سابقة إنه تم التصالح في الدعوى الجنائية ودفع الفنان 600 ألف جنيه.


وأكد أنه مستمر في الدعوى المدنية وسوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

