النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادى اليخت المصرى بالإسكندرية

ترأست المستشارة عبير طنطاوي، الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية لنادي اليخت المصري بالإسكندرية، كأول مستشارة تتولى الإشراف القضائي على أعمال الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

القضاة المشرفين

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام النيابة الإدارية بتعزيز المساواة وتبني معياري الجدارة والكفاءة في مختلف الأدوار القيادية، خاصة مع كونها الهيئة القضائية التي تتفرد بأعلى نسبة تمثيل من عضواتها من السيدات بنسبة تزيد عن ٤٢% من إجمالي عدد أعضائها.

توجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية

تأتي تلك الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٢ يوليو ٢٠٢٥، حيال تمكين ودعم الكفاءات النسائية من عضوات النيابة الإدارية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والذي يأتي مواكبًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

