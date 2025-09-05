الجمعة 05 سبتمبر 2025
حوادث

غدا، محاكمة 10 متهمين بـ"خلية التجمع"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع.

محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

